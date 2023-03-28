"O yaşarken olduğu gibi ölürken de kahramanım oldu"

Malatya'da, Hazar Keleş (21) depremde yaşamını yitirirken, vücudunu siper ettiği annesi Züleyha Günaydın (47) hayatta kaldı. Her gün ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Züleyha Günaydın, "Deprem anında birbirimize sarıldık. Tavan üzerimize çöktüğü sırada oğlum kendini bana siper etti. Yavrum kollarımda can verdi, beni de yaklaşık 11 saat sonra enkazdan çıkardılar. Hayatta bir evladım vardı şimdi o da yok. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Kurtulduğuma hiç sevinmedim" dedi.

"ÖLÜRKEN DE KAHRAMANIM OLDU"

Her gün ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Züleyha Günaydın şunları söyledi:

"15 yıl önce eşimden ayrılınca oğluma hem analık hem de babalık yaptım. Yardımlarla geçiniyorduk. Yavrumun tek hayali askere gidip ve orada şehit olmaktı. Ama 18 yaşında göz nakli olunca askere almadılar. Diğer gözü de tam olarak görmüyordu. Bana sürekli 'sana yük oluyorum' diyordu ve yüreğim parçalanıyordu. Benden istediği hiçbir şeyi ona alamadım. Depremden üç dört gün önce de mont istemişti. Birkaç yere gittim ama olmadı. Onun için para bile dilendim. Allah'a hep 'annemden önce benim canımı al' diye dua ederdi. Deprem anında birbirimize sarıldık. Tavan üzerimize çöktüğü sırada o kendini bana siper etti. Yavrum kollarımda can verdi, beni de yaklaşık 11 saat sonra enkazdan çıkardılar. Hayatta bir evladım vardı şimdi o da yok. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Kurtulduğuma hiç sevinmedim."