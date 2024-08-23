Malatya'da iki otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

REKLAM advertisement1

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken araçların çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Malatya-Adıyaman karayolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İnce Bilgili'ye sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Karşı şeride savrulan Bilgili'ye bu şeritte de başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilgili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.