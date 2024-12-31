Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giriş: 31.12.2024 - 02:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 02:59
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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