Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Cumhuriyet'in 97. yılı dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kutlama programı düzenlendi. Belediye tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, belediye önünde mehter gösterisi düzenledi. Kutlama programı çerçevesinde, ay yıldızlı tişört giyen bisikletçiler, bisikletlerinin önüne taktıkları Türkiye ve Azerbaycan Bayraklarıyla kentte bisiklet turu gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kutlama programında yaptığı konuşmada, vatanın kolay kurtulmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bizler şimdi 780 bin kilometre karelik toprakta rahat yaşıyorsak, geçmişteki ecdadımızın her karış toprak için can verdiğini, her zerre toprak için kan döktüğünün bilinci içerisinde olmamız lazım. Yani biz; dünü iyi hatırlayacağız, bugünü iyi planlayacağız, geleceğe de güzel miraslar bırakmak zorundayız. Sevr’i 100.yılında canlandırmak isteyen mahfil güçler Türkiye, Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesaplar yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da bunların karşısında dimdik durarak, 'Dünya beşten büyüktür' diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları 780 bin kilometredir ama gönül coğrafyası bunun çok üstündedir' ifadesiyle geçmişte yaşadığımız değerlerin inkişaf etmesini, Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinde hesap yapmak isteyenlerin geçmişten ders almazlarsa, bir daha bir daha ders alacağını ifade etmiştir" diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde şehir merkezi Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayraklarıyla da donatıldı.