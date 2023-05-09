İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.