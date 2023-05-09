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Malatya'da çadırda yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'da 6 Şubat Depremlerinde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldıkları çadırda yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş: 09.05.2023 - 03:46 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da çadırda yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk öldü
DHA

Malatya'da depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre yangın, gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurulu çadırda çıktı.

YANGIN ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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