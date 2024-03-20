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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da 7 araç birbirine girdi

        Malatya'da 7 araç birbirine girdi

        Malatya'da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:47
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        Malatya'daki kaza, 18.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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