Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.