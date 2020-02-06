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Malatya'da 3 ilçede eğitim-öğretimin 17 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ-Sivrice Merkezli Deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan İlçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat tarihinde başlayacak.