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Makedon Kulesi'nde ulaşıldı... Bizans dönemine ait!

Makedon Kulesi, Galata Kulesi gibi olacak

Edirne'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyona alınan, 1500 yıllık Makedon Kulesi'ndeki kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait duvar taşlarına ulaşıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Makedon Kulesi'nin müze olacağını belirterek, "Galata Kulesi'ndeki gibi yerli ve yabancı ziyaretçiler, kulenin en uç noktasına çıkıp, 360 derece şehri seyredecek" dedi

20.05.2022 - 17:27 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin simgelerinden, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 1500 yıl önce yaptırılan ve Osmanlı'da saat kulesi olarak kullanılan Makedon Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralık ayında restorasyona alındı.

     

  • DHA'nın haberine göre yıl sonunda bitmesi beklenen arkeolojik kazı çalışmaları sonrası kule ile birlikte bahçesindeki Roma ve Bizans dönemine ait tarihi yapılar da arkeopark olarak düzenlenerek ziyarete açılacak.

     

  • Tarihi kulede devam eden kazıda, Bizans dönemine ait duvar taşları da ortaya çıkarıldı. Duvar taşlarına dokunulmadan devam edecek çalışmalarla kule, müze haline getirilecek.

  • Makedonya Kulesi'nde, restorasyon çalışmaları sonrası asansörle seyir terası aktif hale getirilip, Galata Kulesi gibi ziyaretçiler ağırlanacak. İnşa edilecek asansörle seyir terasından ziyaretçiler, Edirne'nin tarihi yapılarının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'ı da görebilecek.

  • İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyonu devam eden kulenin, müze olarak düzenlenip, seyir terasında turizme açılacağını belirtti. Soytürk, "Edirne Kalesi kare planlı olup dört köşesinde dört kule var: Zindanaltı Kulesi, Germe Kulesi, Yelliburgaz Kulesi fakat bugüne gelen Makedonya Kulesi...

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