Makedon Kulesi'nde ulaşıldı... Bizans dönemine ait!

Restorasyon çalışmalarının ilki, kulenin statik anlamda ne olduğunu görebilmekti. Bu anlamda müzedeki görevlilerle, akademisyenlerle beraber bu alanda bir statik kazısı yapıldı ve kazıda holü destekleyen, çağdaş Bizans dönemine ait duvar taşları çıktı. O dönemde de yapıların statiğinin ne kadar güçlü kılabilmek için birtakım teknik uygulamalar kullanıldığını, kazı sonrasında da görmüş olduk.