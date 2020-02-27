Makbule Karabudak kimdir?

Survivor 2020 yarışmacıları arasına adını yazdıran Makbule Karabudak, bu yılın çok konuşulacak yarışmacılarından olacağa benziyor. Enerjik oluşu ve neşeli tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Karabudak, yarışmada gönüllüler takımında karşımıza çıkıyor.

MAKBULE KARABUDAK HAYATI

Güçlü bir yapıya sahip olan Karabudak, 1992 yılında, Temmuz ayında doğdu. İstanbul doğumlu olan Karabudak, aslan burcu kadını. İlkokula devam ettiği sırada Ankara Kırıkkale’ye taşınan genç kadın, ilkokulda kısa mesafe ve üç adım uzun atlama ile ilgilendi. Anadolu lisesini kazanan Karabudak, sayısal bölümünden başarıyla mezun oldu. Lise sürecinde 4 yıl basketbolla ilgilenen genç kadın, okul hayatı boyunca en başarılı ve en gözde öğrenci olmayı başardı. Öğrencilik dönemi çok zorlu geçen Karabudak, dur durak bilmeden çalışıldığında mutlaka başarılı olunduğunu ifade etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazanan Makbule Karabudak, bu bölüm için gereken puandan çok daha fazlasını alarak bölüme girdi. Karabudak, annesinin ondan önce yaptığı 4 doğumu yalnız yapması ve kendisinin hastanede doğan tek çocuk olması sebebi ile bu bölümü seçmiş. Üniversitede de sporla alakasını kesmeyen Karabudak, okulun bayan hentbol takımında oynadı. Komilik, palyaçoluk, günlük çalıştığı figüranlık, dersler, antrenmanlar, Nöbetler gibi günlük işlerde çalışarak eğitim için gereken parasını oldukça yoğun bir dönem geçiren genç kadın, hırsından hiçbir şey kaybetmedi.

Dur durak bilmeyen Karabudak, üniversiteden mezun olduğu yıl KPSS sınavıyla İstanbul’a devlet memuru olarak atandı. Atanmasının ardından işle sporu bir arada yürütmeye başlayan genç kadın, bireysel olarak plates ve Fitness yaptı. Spor için gittiği salonda şuan ki eşi ile tanışan Karabudak, yaklaşık 2 yıl süren 1 ilişki sonrasında 14 ay önce dünya evine girdi. 2 yıldır mesai saatlerinde ebelik, cumartesi günleri ve hafta içi 5’ten 9’a kadar pilates eğitmenliği yapan Karabudak’ın hayatı inanılmaz yoğun geçiyor.