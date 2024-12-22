Mahsun Kırmızıgül'ün anne acısı: Güneşimi kaybettim. Allah, herkese sabır versin
Annesi Faike Arık'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül, yeni açıklamalarda bulunarak; "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi. Nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi.
"BU BÜYÜK ACIYI YAŞAYAN HERKESE ALLAH, SABIR VERSİN"
Geçtiğimiz hafta kaybettiği annesi Faike Arık'ın acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, duygusal açıklamalarda bulundu; "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi, nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin."
"SANATIMI İCRA ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, sevenlerine; "Hayatımdaki bu zor döneme rağmen sanatımı icra etmeye devam edeceğim" sözleriyle seslendi.