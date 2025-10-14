Habertürk
        Mahsun Kırmızıgül: Sinema bitti, sahip çıkmalı

        Mahsun Kırmızıgül, son yıllarda sinema sektöründe yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 14.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:09
        "Sinema bitti, sahip çıkmalı"
        Mahsun Kırmızıgül, koronavirüs pandemisinin ardından, dijital platformların da artmasıyla zor günler yaşayan sinema sektöründe yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu ve yönetmen kimliği de olan Mahsun Kırmızıgül, X hesabından fikirlerini dile getirdi.

        Mahsun Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: Sinema bitti, sahip çıkmalı. Bugün sektörde herkes dizi, dijital platform ve reklam işlerinin peşinde. Elbette herkes emeğinin karşılığını almalı; kazanmak, üretmek, ayakta kalmak hepimizin hakkı. Ama unutmamız gereken bir şey var: Sinema... Sinema bir kazanç kapısı değil, bir vicdan alanıdır. İnsanın ruhuna dokunan, yıllar sonra bile hatırlanan bir filmin değerini hiçbir bütçe ölçemez. Fakat son yıllarda sinemayı diziyle aynı kefeye koyan bir düzen yerleşti. Aynı ekipler, aynı oyuncular, aynı fiyat refleksi… Dizi bütçesi ister gibi talepler; “nasıl olsa dijitale çıkar” rahatlığı… Sonra da “neden sinema bitti?” diye soruluyor. Ülkede ekonomi dibe vurmuş, orta direk çökmüş. Salonlar boşalıyor. Ev kiraları insanları yakarken sinema bileti lüks sayılıyor. Bunları göre göre hâlâ dizi ölçeğinde ücret ve rahatlıkla hareket etmek sinemayı bitirdi. Bir film yalnızca gişe değildir; bir ülkenin belleği, duygusu, vicdanıdır. Sinemayı yaşatmak istiyorsanız, parayı bir kenara bırakmalısınız. Bu işi “ne kadar kazanırız?” sorusuyla değil, “yarına ne bırakırız?” sorusuyla yapmalısınız. Çünkü bu rakamlarla, bugünün ekonomisi ve gelir gerçekliğiyle geriye ne büyük film kalır ne de sinema salonu. Sektörün şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Sinema; dizi ve reklamın fiyat refleksiyle yapılamaz. Bunu bu şekilde dayatan oyuncu ve ekip anlayışını kınıyorum. Sinemayı kurtarmak önce zihniyeti kurtarmaktır. Dizi, dijital, reklam başka ama sinema bambaşkadır. Onu yaşatmak istiyorsak parayı kenara koyup sorumluluğu hatırlayacağız. Çünkü bir film, yıllar sonra bile bu ülkenin vicdanını tutar.

        KIRMIZIGÜL'ÜN SİNEMA KARİYERİ

        1987 - Yaşamak Haram Oldu - Oyuncu: (Mahsun)

        2007 - Beyaz Melek - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Ali)

        2009 - Güneşi Gördüm - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Ramo)

        2009 - Gecenin Kanatları - Senarist, Müzik

        2010 - New York'ta Beş Minare - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Fırat)

        2014 - Sadece Sen - Yapımcı

        2015 - Mucize - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Bozat)

        2017 - Vezir Parmağı - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Hamdullah)

        2019 - Mucize 2: Aşk - Yönetmen, Senarist, Müzik, Oyuncu: (Bozat)

        2023 - Prestij Meselesi - Yönetmen, Senarist, Müzik

