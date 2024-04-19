Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Bunlar çok üzücü şeyler

"TIKLANMA SEVDASIYLA YAPILIYOR"

Mahsun Kırmızıgül, "Bunu sadece bana yapmamışlar. Birçok sanatçı arkadaşımız için yapmışlar. Üzücü bir durum. Beni çok insan aradı ben de onlardan öğrendim. Tıklanma sevdasıyla yapılıyor sanırım ama bunlar yanlış şeyler" diye konuştu.