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Mahsun Kırmızıgül depremzedelere seslendi: Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim - Magazin haberleri

Mahsun Kırmızıgül: Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından yardım için Adıyaman'a gitmişti. Depremzedeler için seferber olan Kırmızıgül, "Sözüm söz... O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı

Giriş: 14.02.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

  • MAHSUN KIRMIZIGÜL AFET BÖLGESİNDE

    Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu Adıyaman'da almıştı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, Adıyaman'daki son durumu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla aktarıyor.

  • "SİZ ÇADIRLARA GİRMEDEN BEN EVE DÖNMEYECEĞİM"

    Yeni bir paylaşımda bulunan  Mahsun Kırmızıgül, "Depremin 2'nci gününde Adıyaman'a geldik. Merkezde, ilçelerde, köylerde halka tek tek çadır, battaniye, tulum dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz özel çocuklar, yaşlılar, hamile veya bebekli kadınlar. Çadırımız bitti. Sözüm söz... O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim" dedi.

  • "BURASI ARTIK 'ADIYAMAN' DEĞİL 'ACIYAMAN' DEDİ"

    Geçtiğimiz günlerde afet bölgesinde yaşadığı duygusal anları anlatan Mahsun Kırmızıgül, "Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış... Bana bakıp 'Benim babam, burası 'Adıyaman' değil, buranın adı artık 'Acıyaman' dedi ve sustu, konuşmadı bir daha" ifadelerini kullanmıştı. 

  • "ACININ EN DİBİNİ YAŞIYORUZ"

    Daha sonra "Burası 'Adıyaman' değil, artık burası 'Acıyaman" diyen Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Sahada işimiz şimdi bitti. Burada halkla birlikte acının en dibini yaşıyoruz. Halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bölgede halk çok öfkeli, çok kızgın... Bu öfke öyle kolay kolay geçecek türden değil.

  • DUYGUSAL NOT: ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAĞIM-

    Mahsun Kırmızıgül, daha önce de "Korkmayın güzel kardeşlerim sizin için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Üzülmeyin evimizde verebileceğimiz her şeyi vereceğiz. Ağabeyim, ablalarım, annem ve ben siz üşümeyin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" notunu yazan minik Zeynep'in mesajını paylaşmıştı.

    Mahsun Kırmızıgül, ardından şunları aktarmıştı: Adıyaman'da tulumları dağıttık. Tulumları alan depremzedelerden bir aile paketin içinden küçük Zeynep’in yazısı ile karşılaştık. Aile çok duygulanmış. Zeynep’e bir not iletmemi istediler. Aktarıyorum. “Zeynep seni seviyoruz,  Adıyaman'da bir ailenin olduğunu bilmeni istiyoruz.

  • "BÖYLESİNE YIKAN BİR TRAJEDİ İLE KARŞILAŞMADIM"

    Mahsun Kırmızıgül, birkaç gün önce de "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" demişti.

  • "SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

    Mahsun Kırmızıgül, "Depremin merkezinde insanlarımızın gözlerinde hâlâ yakınlarının sağ çıkma ihtimali ve umudu var. Karanlığın içinde bir iğne deliğindeki aydınlığa benziyor bu durum. Sarsılıyorum, kahroluyorum... Sözün tam da bittiği yerdeyim. Ama her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Mahsun Kırmızıgül, ayrıca "Bir aracın içine her şeyi koymaya çalışmayın. Adıyaman depolama alanlarının birinde görevli arkadaşlarımız zamanla savaşırken buraya gelen malzemeleri ayırmakta zorlanıyorlar. Acil! Halkın barınma sorunu ile ilgili çözüme acil ihtiyaç var" uyarısında bulunmuştu.

    Fotoğraflar: DHA, Instagram, İHA, AA

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