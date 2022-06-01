16 yıl sonra sahnelere geri dönüyor

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16 yıl sonra ilk klibini yayınlanan Mahsun Kırmızıgül, yine 16 yıl aradan sonra 3-4 Haziran'da hazırladığı farklı şovuyla Kuruçeşme Açık Hava'da sevenleriyle buluşacak.

20 milyona yakın insanın sinemalarda filmlerini izlediği; 7 albüm, 2 single albümüyle 25 milyona yakın satış grafiği yakalayan Mahsun Kırmızıgül,16 yıl sonra ilk kez orkestrası eşliğinde hazıladığı "Anlatacaklarım Var" isimli şovu ile sahnelere geri dönüyor.

3-4 Haziran'da Kuruçeşme Açık Hava'da izleyicinin karşısına çıkacak olan sanatçı, hazırladığı şovda çocukluğuna, müzik yaşantısının geçtiği ailesine, birlikte çalıştığı oyuncularla film setlerinde yaşadıklarına dair heybesinde sakladığı hikayeleri şarkılar, sıra gecesi türküleri ve film müzikleriyle harmanlayacak.

"Hoş Geldin" isimli yeni albümüyle müzik dünyasına geri dönen Kırmızıgül, dinleyicisine hem ziyafet yaşatacak hem de muhteşem bir sahne şovu ile sevenleriyle hasret giderecek.