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Mahsa Amani kimdir, nasıl ve neden öldü, İran'da ne oldu? Mahsa Amani olayı nedir, İran'da protesto devam ediyor mu, son durum ne?

Mahsa Amani kimdir ve neden öldü? İran’da Mahsa Amini protestoları devam ediyor! İşte son durum

Mahsa Amani protestoları devam ederken İran'ın Zahidan kentinde karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken İran'da yaşanan son gelişmeler ve Mahsa Amani yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

01.10.2022 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mahsa Amani'nin ölümünün ardından başkent Tahran ve ülkenin birçok kentinde protestolar sürerken İran'da son dakika gelişmesi yaşandı. İran'ın Zahidan kentinde yaşanan saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği açıklanırken kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan ve ardından hayatını kaybeden Mahsa Amani yeniden gündeme geldi. İşte Mahsa Amini hakkında merak edilenler ve İran protestolarında son durum...

  • MAHSA AMİNİ KİMDİR?

    Masha Amini ya da diğer bilinen ismiyle Zhina Amini İran'ın Saqqez şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 Eylül 2022 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da  22 yaşında hayatını kaybetmiştir.

  • MAHSA AMİNİ OLAYI NEDİR?

    Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açtı.

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

    İran İletişim Bakanı, ülkede internet erişiminde "güvenlik sebepleri" dolayısıyla sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

  • İRAN'DA NELER OLUYOR, SON DURUM NE?

    İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Zahidan'ı güvensiz hale getirmek için önceden meydana gelen teröristler ve isyancıların karakola ve meydandaki halka ateş açtığı" belirtildi.

    IRNA, bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda toplam 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurdu.

  • Öte yandan devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." dedi.

    İranlı yetkili, "Karakoldaki polisler hemen teröristlere ateş ederek karşılık verdi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaş da yaralandı." ifadelerini kullandı.

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