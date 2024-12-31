Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den, cesur yılbaşı dansı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babası izinden giderek şarkıcılık kariyerine yönelmişti.

REKLAM advertisement1 Gizem Tuncer, yeni yıl coşkusunu sosyal medyada yayınladığı bir videoyla takipçilerine yansıttı. Gizem Tuncer, 'Jingle Bells' şarkısı eşliğinde yatak odasında siyah mayosuyla dans ettiği bir videoyu, Mutlu yıllar notuyla paylaştı.

REKLAM Gizem Tuncer'in bu cesur videosu, bazı kullanıcılardan eleştirel yorumlar aldı. O yorumlardan bazıları ise şu şekilde;

"Gerçekten merak ettiğim için soruyorum, böyle bir gönderinin motivasyonu ne olabilir?" "E başka türlü kimse tanımıyordu zaten; kim nasıl gelip bakacak profiline?"

"Neden mesela bu pozlar? Babanız adına üzüldüm. Böyle haber olmak ne acı! Keşke sanatınızla gündeme gelseydiniz" "Babasını karıştırmayın, valla Mahmut Abide’nin bir eli var; tek tokatın izi 6 gün sürüyor, tecrübeyle sabit"

Fotoğraflar: Instagram