Ev sahibi takımda Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, karşılaşma sonrasında kişisel sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Eda Tekdemir'in söz konusu videosu sosyal medyaya damga vururken, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

“7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz.” diyen Tekdemir, gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı.

“Lafım benim soframdan nemalananlara. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da, yapacak bir şey yok. Bu kadar.” şeklinde konuşan Eda Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:

“BİZ SİZİ O SAHAYA GÖMERİZ”

“Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, o aciz, reelde aslan parçaları ama etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7’yle siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki bu lig çok uzun. Sabah ola hayrola

“SOFRAMDAN NEMALANAN PİSLİKLER”

“Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya, reelde aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler. Benden bilet dilenen, camia için çırpınan, onu bunu tanıyım modunda gezen tipler var ya. Bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.”

“BU SAATTEN SONRA RAKİBİM FENERBAHÇE”

“Bu saatten sonra Galatasaray’ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe. Ya da Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor. Teşekkürler.”