İnfaz koruma memurundan 'Hannibal' savunması

Bolu F Tipi Cezaevi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla infaz koruma memuru Yaşar S. ile cinayet suçundan hükümlü A.T. ve S.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada infaz koruma memuru Yaşar S. ve A.T., mahkeme salonunda hazır bulundu. Diğer sanık S.K. ise raporlu olduğu için duruşmaya katılmadı.
HANNİBAL SAVUNMASI
Yargılama sürecinde İstanbul Silivri Cezaevi´ne tayin edilen infaz koruma memuru Yaşar S., duruşmada ifade verdi. Yaşar S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, diğer sanık A.T.'nin kendisine iftira attığını savundu. Yaşar S., "Bu iftirayı bana cinayetten tutuklu bulanan A.T. bilerek üzerime atmıştır. Ben hiçbir tutukluya uyuşturucu temin etmedim ve satmadım. A.T. hep sorun yaratan bir mahkumdur. Bildiğim kadarıyla A.T., meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp, cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir" dedi.
Sanık A.T. de tutuksuz yargılanan S.K. hakkında, "Ben bu şahısla husumetliyim. Nedeni ise kendisi erkeklere ilgi duyan ve cezaevinde uyuşturucu satan birisidir. Cezaevinde uyuşturucuyu mahkumlara satan da odur. Ben asla gardiyan Yaşar S.´den uyuşturucu falan almadım. Burnumdan ve elimden ameliyat olduğum için ağrı kesici hap kullanıyorum. Sigara bile içmem. Oldu olacak bir de idam etsinler beni" diye konuştu.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan S.E. de tanık olarak SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. S.E., "A.T. benim Bolu F Tipi Cezaevi´nden arkadaşımdır. Bir ara aramızda husumet oluştuğundan savcılığa yalan beyanda bulundum ve ona iftira attım. Böyle bir ifade vermekten vicdan azabı duyuyorum. A.T. kesinlikle uyuşturucu satmamıştır. Uyuşturucuyu S.K. cezaevinde, diğer mahkumlara volta atarken tokalaşma bahanesiyle avucumuza koyardı." ifadelerini kullandı.
Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.
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