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Mahkumlara af düzenlemesi ve kapsamı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifinin ardından gözler "Mahkumlara af çıktı mı, cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 2023 mahkumlara af ve kapalı ve açık cezaevi izinlerine ilişkin son dakika gelişmeleri...

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MAHKUMLARA AF ÇIKTI MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıkladı.

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AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Bakan Tunç, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

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•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.