Onur Tuna geçtiğimiz Ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İkiliden konu hakkında resmi açıklama gelmemiş olsa da Hande Doğandemir'in telefonunun arka kapağında Onur Tuna'nın resminin olması, ilişki dedikodularını doğrulamıştı. Tuna ise bu olaydan sonra Doğandemir'in gönderisinin altına kalp emojisi bırakmıştı.