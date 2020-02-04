Aramızdan zamansız ayrılan büyük ustamız merhum Barış Manço'nun sözlerini yazdığı ve seslendirdiği, müziğini Kurtalan Ekspres’in kurucularından perküsyonist Celal Güven'in bestelediği 'Mahkum' Barış Bilgili yorumuyla, sevgili Barış Manço'nun doğum günü haftası olan 6 Ocak'ta Arpej Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Barış Bilgili'nin seslendirdiği 'Mahkum' 35 yıl aradan sonra müzik yönetmeni Semih Tuncer'in önderliğinde hayat buldu.

Şarkıda Bilgili'ye gitarda Cihat Akyıldız, kemanda Fahri Karaduman, bas gitarda, Fırat Kongar, mix ve mastering'de Candar Köker eşlik etti.

Yönetmenliğini Gökhan Palas'ın üstlendiği video klibinde, devlet opera balesi bale sanatçılarının yanı sıra 72 yaşındaki Celal Güven de rol aldı. Küçük oyuncular Barış Bulut Bilgili ve Berin Su Artar klibe duygu kattı.

MAHKUM ESERİNİN TARİHİ

Mahkum, sözleri Barış Manço'ya, müziği Celal Güven'e ait kült bir eser. Barış Manço, eseri, Celal Güven'in gerçek hikayesinden esinlenerek kaleme aldı ve 1985 yılında piyasaya sürdüğü ’24 Ayar’ adlı albümünde yer verdi.

Şarkı o yıllarda Celal Güven'in yaşadıklarını, evliliklerinin zamanla nasıl gördüğünü, mutlu olmak dururken mutsuzluğa nasıl 'mahkum' olduklarını anlatan bir öykü. Melodisi ve şiirsel sözleriyle geçmişten günümüze gelen bu kıymetli eser adeta miras niteliğinde.