Mahkum dizisinin Fırat'ı Onur Tuna kimdir?

En son Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Onur Tuna, yeni dizisi Mahkum'la sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. İşte Onur Tuna boyu, yaşı ve dizileri
ONUR TUNA KİMDİR?
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. 1.95 boyundaki yakışıklı oyuncu Onur Tuna Liseyi Bursa'da okudu. Eğitim hayatı süresince Robert Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı.
Üniversite eğitimi için Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni seçen Onur Tuna, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimi aldı.
Onur Tuna'nın oyunculuk kariyeri altı yaşında İbiş'i oynayarak çıktığı tiyatro sahnesi ile başladı. Üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden Onur Tuna, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı. Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.
Onur Tuna oyunculuk eğitimine İstanbul'da Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda devam etti. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çanakkalelidir.
14 yaşından beri müzikle de ilgilenen Onur Tuna, nota ve ses eğitimi almıştır. Gitar ve piyano çalıp besteler yapan Onur Tuna'nın kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Ayrıca Onur Tuna'nın sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı.
İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de kullanıldı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı.
ONUR TUNA DİZİLERİVE FİLMLERİ
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