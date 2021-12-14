MF Yapım etiketiyle ekrana gelen Mahkum dizisi sosyal medyanın gündeminde. Bir Cumhuriyet savcısının etrafında dönen Mahkum dizisi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAHKUM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senaryosu Uğraş Güneş tarafından kaleme alınan Mahkum dizisi bir Güney Kore dizisi olduğu bilinen “Innocent Defendant” dizisinin uyarlama.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

“Mahkum”da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur…

Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?