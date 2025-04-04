İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında “terör örgütüne yardım etmek” suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, bugün üçüncü kez hastaneye sevk edildi.

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Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre daha önce rahatsızlıkları nedeniyle 2 kez hastaneye kaldırılan Polat’ın bu defa rahatsızlık yüzünden değil sağlık raporu için cezaevi içerisindeki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

CEZAEVİ İÇERİSİNDEKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem yaptığı açıklamada, “Müvekkil bulunduğu cezaevinin içerisindeki hastaneye sevk edildi. Oradaki heyet müvekkilin cezaevinde kalıp kalamayacağını değerlendirecek” dedi. Cezaevinde oluşturulan doktor kurulu Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Polat önümüzdeki hafta Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek ve burada sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde kurul raporu hazırlanacak. Kurul “koşullar uygun değil” derse Polat tedavisi için cezaevinden çıkabilir.

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AA'da yer alan habere göre de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi.

Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor. NE OLMUŞTU? Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.