Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan bir kişi markete girerek market sahibine bıçak çekti.
Yaşanan durum üzerine mahalle sakinleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiyi döverek polise teslim etti. Daha sonrasında bölgede bu tür olayların sürekli olduğunu söyleyen mahalleli D-650 Adapazarı - Karasu Karayolu’nu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerçekleşen eylemde trafiğin kapanması neticesinde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Mahallelinin eylemi, Erenler ilçesinin kaymakamı Necip Çakmak’ın gelmesi ve mahalleliyi sakinleştirmesiyle son buldu. Uyuşturucu kullananların sayısının çok olduğunu ve bu duruma bir an önce bir önlem alınması gerektiğini belirten mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi. Erenler Kaymakamı Necip Çakmak ise mahalle halkına bölgede tedbirlerin arttırılacağının sözünü verdi. Kaymakam Çakmak, bölgede geçici karakol kurulacağını ve devriyelerin arttırılacağını belirtti.
"BİZE BURADA HER GÜN BIÇAK SALDIRILARI OLUYOR"
Yaşanan olaylara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Muhammet Avcı, “Olay, her gün genellikle yaşanıyor burada. Milletin karısı, kızı sokağa çıkamıyor saat 19.00’dan sonra ve burada kollarını sallaya sallaya geziyor uyuşturucu kullananlar. Bize burada her gün bıçak saldırıları oluyor bugün olduğu gibi. Biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar sürecek bu böyle” dedi.
"ARTIK CAMİLERDE NAMAZ KILINAMIYOR, ORALARI MESKEN TUTMUŞLAR"
Bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Avcı, “Artık camilerde namaz kılınamıyor oraları mesken tutmuşlar uyuşturucu kullananlar. Ölümüze saygıları yok mezarlıklara gidemiyoruz. Geçen gün benim ablamın halısını çaldılar 10 liralık uyuşturucu için ve geçen bizim inşaattaki kabloları da çaldılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nerden bilelim başkasının eşine, kızına yapmayacaklarını biz yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.
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