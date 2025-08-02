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        Haberler Bilgi Magazin Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimler?

        Mahalleden Arkadaşlar filmi sinema perdesinin ardından, 2 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film 2022 yılında vizyona girdi. Film 90'lı yıllarda küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. Peki, "Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimler?" İşte Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu ve oyuncuları...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 16:38 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:38
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        • 1

          Başrollerini, Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un paylaştığı Mahalleden Arkadaşlar filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Mahalleden Arkadaşlar filminin konusu nedir? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Mahalleden Arkadaşlar filmi hakkında tüm detaylar...

        • 2

          MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

          90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

        • 3

          MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI KİMLER?

          Mahalleden Arkadaşlar filmi oyunları arasında Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci gibi başarılı isimler yer alıyor.

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