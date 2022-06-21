Mahalle eve kapandı! Komşuya bile gidemiyorlar

İHA

Kastamonu'da bir mahalle ayı korkusu yüzünden eve kapandı. Gündüz vakti mahalle içerisinde dolaşan ayılar sebebiyle vatandaşlar korku içinde yaşıyor.

Cide ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi'nde son zamanlarda ayılar, meyve ağaçlarına çıkarak zarar vermeye başladı. Ayrıca arı kovanlarını da parçalayan ve gündüz vakti mahalleye inin ayılarla karşılaşan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

ŞİKÂYET ÜZERİNE FOTOKAPAN KURULDU

Mahalle sakinlerinin artan şikayetleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye ayıların görüntülenebilmesi için fotokapan kuruldu. Mahallede yaşayan vatandaşlar, korktukları için evlerinden bile çıkamadıklarını söyledi.

'SESİM KISILDI, NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Kiraz ağacına çıkmış iki ayı gördüğünü söyleyen Neşe Yiğit, yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Komşularım söylüyordu ama ben ilk defa gördüm. Amcamın kızına gidiyordum yola çıktım. Yolda yürürken ağaçta bir şeyler kımıldadı. Herhalde dedim dayımın oğlu ağaca çıkmış kiraz topluyor. İyice baktığımda ağaçta iki tane ayı gördüm. Hiç konuşamadım, sesim kısıldı ne yapacağımı şaşırdım.

ARTIK ÇOK RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIK

Mahallemizin mezarlığında çalışanlar vardı. Geri dönüp onların yanına gittim. Sessizce mezarlığa girdim ve 'İki tane ayı var' dedim. Oradan sağ olsun yanımda gelip beni buradan geçirdiler. Fotoğraflarını çekecektik ama kiraz ağacından bir anda inip ormanlık alana doğru kaçtılar. Bu olay öğle saatlerinde oldu. Artık biz çok rahatsız olmaya başladık.

BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Bir komşumuz ayı ile göz göze geldi. Milli Parklar'dan gelip orada kiraz ağacına kamera koydular. Bunun geçici çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok. Bir komşumuz bize telefon etse, rahatsızım yanıma gel dese evden çıkamayacağız. Kapıları açamıyoruz. Gece sokakta zaten hiç dolaşamıyoruz. Eltim var, korkusundan bahçesine inemiyor. Çünkü bahçesini talan etti, marullarını dağıttı. Artık ayılar evlerimizin önüne kadar inmiş durumda. Yengem ile mahallede oturuyoruz, yengemin yanına kadar ayı geldi. Artık can güvenliğimiz yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz."

'GERİYE DÖNÜP İKİ AYAĞININ ÜZERİNE KALKTI'

İşe gitmek için sabah saatlerinde evden çıkan ve iki ayı ile karşı karşıya gelen Ramazan Aslan da, "İş saatini beklerken acayip bir koku duydum. Pencereyi açtım. Bir baktım yavaş yavaş iki ayının gittiğini gördüm. Arada birde homurtularını duydum. Arkadan dolanıp kapıyı açtım, dışarıya çıkıp baktığımda az daha ileriye doğru gittiklerini gördüm. Burada ne oluyor diye bağırdığımda geriye dönüp ayı iki ayağının üzerine doğru kalktı. Beni gördü, beni gördüğü an direk olarak kaçmaya başladı. Allah kimseye yaşatmasın, orada herhangi bir insan olsaydı saldırabilirdi. Sabah erken saat olduğu için kimse yoktu, ben de gerçekten çok korktum" diye konuştu.

'PENCEREYİ AÇINCA 2 AYI GÖRDÜM'

Ayıların evinin önüne kadar geldiğini belirten Fatma Yıldırım da, "Ben adet edindim. Namaza başlamadan önce camdan bakarım. Sabah namazında da bakarım. Pencereyi açıp baktığımda iki tane ayı gördüm. Kahverengin iki tane ayı, korkup yanıma gelmesi için Ayşe'yi çağırdım. Ayşe ile gidip baktığımızda oralara doğru yol yapmışlar, ayak izleri belliydi" şeklinde konuştu.

'KOMŞULARIMIZA GİDİP GELEMİYORUZ'

Köy Muhtarının eşi Ayşe Kılınç ise "Biz artık komşularımıza gelip gidemiyoruz. Yola çıkıp bir yürüyüş yapamıyoruz. Biz yaşamayalım mı? Her an karşımıza çıkar korkusu var" ifadelerini kullandı.