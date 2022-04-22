Manchester United kaptanı Harry Maguire'a yönelik tepkiler çığrından çıktı! 2019'da 87 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle ManU'ya transfer olan Maguire, başarısız performansı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının 1 numaralı hedefi. İngiliz oyuncu, son olarak Liverpool karşısında yaşanan hezimetin ardından suçlu ilan edilerek taraftar tarafından 'istenmeyen adam' ilan edildi. 29 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada yoğun tepki gösterilirken tehdit mesajları gelmeye başladı.

İngiliz basınında çıkan habere göre; Harry Maguire'a bomba tehdidi içeren bir mail gönderildi. Bunun üzerine soruşturma başlatılırken polis, oyuncunun evinde bomba araması yaptı.

Maguire'ın sözcüsü, konuyla ilgili, "Son 24 saat içinde Harry, ailesinin yaşadığı eve dair ciddi bir tehdit aldı. Durumu polislere bildirdi. Şu anda ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry’nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu yapılacak maç için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek. Şu anda daha fazla yorum yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

Polis merkezinden yapılan açıklamada ise "20 Nisan Çarşamba günü Cheshire Polisi, Wilmslow bölgesindeki bir adreste bomba tehdidi için ihbar aldı. Ev tahliye edilmedi ancak önlem olarak evin bahçesi ve çevresini aramak için 21 Nisan Perşembe öğleden sonra bir polis bomba tespit köpeği adrese yollandı" ifadeleri kullanıldı.