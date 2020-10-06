1 Nisan 2020 tarihinde başlayan Magnum'un bu yılki Porche kampanyası 30 Eylül itibarıyla bitti. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche otomobil sahibi olacak. Her yıl büyük umutlar ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilen Magnum Porsche kampanyasının bu yılki çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?

Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da Beyoğlu - İstanbul'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmayan çekilişin sonucu 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.