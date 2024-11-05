Magnum İstanbul’da sergisini kaçırmayın

MagnumPhotos ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kalıcı işbirliğiyle, Tarihî Yarımada’nın kültür ve sanat odaklı yaşam alanı Bulgur Palas’ta düzenlenen “Magnum İstanbul’da” sergisi, dünyadaki toplumsal değişimlerin görsel hafızasını fotoğraflar aracılığıyla İstanbul’a taşıyor.

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70 sanatçının 200’den fazla fotoğrafından oluşan “Magnum İstanbul’da” sergisinde, 2017 yılında ajansa katılan, ödüllü Türk fotoğrafçı Emin Özmen’in 30 fotoğrafına ise özel bir bölüm olarak yer veriliyor.

Bulgur Palas’ta devam eden “Magnum İstanbul’da” sergisi 20 Kasım’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

MagnumPhotos-İBB sürekli işbirliği, aralık ayındaki “Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları - Olanlar ve Olmayanlar” (Magnum in Istanbul: Human Rights - TheHavesandTheHaveNots) sergisiyle devam edecek.