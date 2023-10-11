Magnum çekilişi sonuç tarihi belli oldu! Magnum Porshe çekilişi sonuçları ne zaman?
Magnum Porshe çekilişi bugün saat 11.30'da başladı. Çekilişe katılanlar heyecan içerisinde çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Magnum Porshe çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum tarafından açıklanan çekiliş sonuç tarihi...
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Magnum Porshe çekilişi bugün saat 11.30'da başladı. Çekilişe katılan ve Porshe hayali kuranlar merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Magnum çekilişi sonuç tarihi belli oldu. Peki, agnum Porshe çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 6. Magnum Porshe çekilişi sonuç tarihi...
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MAGNUM 6. DÖNEM ÇEKİLİŞİNDE NELER VERİLECEK?
Magnum 6. dönem çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da başladı Kampanya sonunda yapılacak çekiliş ile 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil ve 4'er adet 100 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye kartı verilecek.
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MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum Card 6. dönem ve Porsche çekiliş sonuçları 15 Ekim Pazar günü açıklanacak.
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