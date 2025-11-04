MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Magnum çekiliş sonuçları, 4 Kasım 2025 tarihinde canlı olarak ekrana gelecek organizasyonla netleşecek.

Yapılan açıklamaya göre; 4. Dönem için 04.11.2025 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Çekilişler her dönem için saat 11:00’de, İstanbul’daki U2 Tanıtım ofisinde açık noter huzurunda yapılıyor.