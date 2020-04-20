Magnezyum kemiklerin gelişimi için önemli olan bir mineraldir. Ayrıca kalsiyumla etkileşerek enzim üretimine katkıda bulunur. Magnezyum Fosfor ve kalsiyumla beraber kemiklerin fiziksel olarak yapılandırılmasında ve kemik yüzeyindeki eksikliği tamamlama görevi vardır. Gıdalar tarafından yeterli alımı sağlanır ancak bazı hastalıklarda eksikliği görülebilir. Ve takviye edilmesi gereklidir.
Magnezyum sinir hücreleri içinde gereklidir. Kalsiyumun sinir hücrelerine girmesini önlemede görevlidir. Sinir hücresi çoğaldığında kas ağrıları, kas yorgunluğu ve kas spazmı görülebilir. Magnezyum, protein, yağlar ve karbonhidratların enerji oluşturularak kimyasal ve biyolojik değişimlerini sağlar. Yeterli magnezyumun olmadığında, kaslarda enerji depolanmaz, sinir sitemi, salgı bezleri, böbrekler, kaslar, beyin kalp ve damar kötü etkilenerek hastalıklar hasıl olur.
Magnezyum Bulunan Gıdalar, Besinler ve Yiyecekler
Bazı magnezyum içeren gıdalar listelenmiştir ancak tamamını kapsamamaktadır. Bunun için size uygun olanını hekime danışarak almanız sağlıklı olacaktır.
- Kabak Çekirdeğinin 100 gramında%65’lik kısmını karşılar. 446 kaloriye sahiptir.
- Ispanağın, 100 gramında 79 mg magnezyum vardır. İhtiyacın %20’sini karşılar.
- Soya Fasulyesinin, 100 gramında %70’lik kısmını karşılar.
- Yeşil Fasulyenin, 100 gramında( haşlanmış) %5’lik kısmını karşılar.
- Siyah Fasulyenin, 100 gramında (haşlanmış) %17’lik kısmını karşılar.
- Susamın 1 çorba kaşığında magnezyumun %8’lik kısmını karşılar. 31.6 mg’dır
- Ay Çekirdeğinin, 28 gramında %9’lık kısmını karşılar.
- Kajunun, 28 gramında %20’lik kısmını karşılar.
- Badem, 100 gramda, 286 mg magnezyum vardır.
- Kızıl Buğday, 100 gramda, 136 mg magnezyum vardır.
- Karabuğday, 100 gramda 251 mg magnezyum vardır.
- Esmer Pirinç, 100 gramda 143 mg magnezyum vardır.
- Ton Balığı, 100 gramında 27 mg magnezyum vardır.
- Çavdar Unu, 100 gramda 248 mg magnezyum vardır.
- Buğday Unu, 100 gramda 138 mg magnezyum vardır.
- Keten Tohumu, 100 gramda 392 mg magnezyum vardır.
- Tofu, kepekli tahıllar, baklagiller, soya unu, yeşil yapraklı sebzeler, şeker pekmezi, kabak, siyah ceviz, çikolata, fıstık, pancar yaprağı, yulaf unu, fıstık, yulaf ezmesi, muz, fırınlanmış patates, kakao tozu, dereotu kişniş, adaçayı, kereviz, fesleğen, kuru hardal, kekik, rezene, tarhun, kimyon, haşhaş tohumu, mercanköşk, magnezyum içeren diğer gıdalardır.
Magnezyum eksikliğinde görülebilen; başlangıcında ya da aşırı eksiklik arttığındaki belirtilerdir.
- Zihin karışıklığı
- İştahsızlık
- Yorgunluk
- Apati
- Sinirlilik
- Zihin karışıklığı
- Uykusuzluk
- Kas seğirmesi
- Hafızanın zayıflaması
- Kalp ritminde değişiklikler
- Çarpıntı hali
- Öğrenme becerisinde azalma
- Uykuda sayıklama hali,
- Halüsünasyonlar,
- Karıncalanma ve uyuşmalar,
- Kasların sürekli kasılır hali gibi belirtiler baş gösterir.
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