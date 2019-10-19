Vücutta çok fazla bulunan mineraller arasında yer alan magnezyumun yarısı hücrelerin içinde yer almaktadır; diğer yarısı da fosfor ve kalsiyum ile birlikte kemiklerde yer almaktadır. Toplam magnezyumun %1 kan dolaşımında bulunmaktadır.

Magnezyum; ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda yer alır. Ceviz, badem gibi kuru yemişlerde, kuru bakliyatlar da ve içme sularında magnezyum minerali bulunur. Bağışıklık sistemini destekleyerek; kalsiyumla beraber aynı görevde bulunur ve kemiklerin gelişmesinde etkili olur. Tahıllar, hurma, üzüm, ceviz, badem, patates, fındık, marul, domates, portakal, yoğurt, çavdar, kereviz, havuç, pırasa gibi yeşil sebzelerde magnezyum vardır.

Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır?

Kaslarda oluşan kramplar magnezyum eksiliğinden ileri gelir. Magnezyum eksikli retinada bozukluklar oluşması ile de ortaya çıkar. Şeker hastalarında koroner kalp hastalığı riskinin oluşmasına neden olur. İdrar yoluyla magnezyum eksikliği açığa çıkmaktadır. Şeker hastalarında magnezyum testi yapılması bu nedenden ötürü şarttır. 300-400 mg değerinde magnezyum ilaçları ile takviye edilmektedir.

Depresyon ve kişilik bozuklukları ortaya çıkar.

İştah azalır.

Kalp atışlarında bozukluk ortaya çıkar.

Bulantı kusma, yorgunluk ve halsizlik oluşur.

Kaslarda kramplar olur.

Bacaklarda uyuşma ve his kaybı ortaya çıkar.

Kasılmalar ve bayılmalar oluşur.

Kandaki potasyum oranı düşer.

Kalpte koroner damarlarda kasılma olur.

İleri derecede eksiklik kalsiyumun düşmesine neden olur.

Magnezyum eksikliği; antibiyotik ilaç kullananlarda, şeker hastalarında, az magnezyum içeren besinler tüketenlerde, cisplatin adlı kanser ilacı kullananlarda, bağırsak hastalıklarında, aşırı alkol tüketenlerde, sürekli ishal olanlarda, sürekli kalsiyum ve potasyum eksikliği olanlarda ve yaşlılarda çok fazla görülmektedir.

Magnezyum eksikliği öncelikle besinlerden elde edilmesi sağlanmalıdır. Ancak yeterli olmaması durumunda hekim kontrolü ile tedavi edilir. Magnezyum tabletleri şeklinde alınması sağlanır. Böbrek hastaları idrar atamadığı için magnezyum birikir. O açıdan hekime sormadan kullanmamalıdırlar. Dozları önerilenin üstüne çıkmamalıdır. İshal ve böbrek yetmezliğinin oluşmasına neden olabilmektedir.