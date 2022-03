ESİN ÖVET: Hiçbir projede yer almadan gündemden düşmeyen tek ünlü Arda Kural diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü bu memlekette o kadar çok insan var ki, hiçbir şey yapmadan her gün ekranlarda, gazetelerin manşetlerinde. O yüzdendir ki, çölün ortasında vaha bulunmuş gündemsiz magazine Arda Kural düştü. Malum son zamanlarda magazin bomboş. Mevzu yok. E millet mevzu seviyor. Arda Kural, şu an o boşluğu doldurdu. Kolay gele. Her gün hakkında bir haber çıkıyor ve o da mutlu bu durumdan. İki senedir yaşadığı sıkıntılar ortada. Ekranlara döner dönmesine de eski yıldızını yakalar mı bilinmez. Şöhret yıldızını geçtim aslında 'yıldız'ını buldu yeniden. Yıldız Asyalı'sına kavuştu. Bence korkmasın yüzleşsin tüm geçmiş ve geleceği ile.