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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Arda Kural, Farah Zeynep Abdullah...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Arda Kural, Farah Zeynep Abdullah, Akrep Nalan...

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Arda Kural, Farah Zeynep Abdullah, 'Akrep Nalan' ve İbrahim Tatlıses var...

06.03.2022 - 08:14 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi iki haftadır Arda Kural'ı konuşuyor. Bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşayan ve zor günleri atlatan Kural'ın değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

    'Bergen' filminin galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın gala gecesi giydiği kıyafet eleştiri topladı. Ünlü oyuncu da gelen eleştirilere kayıtsız kalmadı.

    Haftanın acı haberi ise Türk pop müziğinin sanatçı 'Akrap Nalan'dan geldi. 67 yaşındaki müzisyen Bodrum'da yaşamını yitirdi.

    Magazin gündemindeki başka bir olay ise İbrahim Tatlıses'in bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki gerilimin sürmesiydi...

  • Magazin gündemi iki haftadır Arda Kural'ı konuşuyor. Kural’ın son günlerde bu kadar popüler olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  • ESİN ÖVET: Hiçbir projede yer almadan gündemden düşmeyen tek ünlü Arda Kural diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü bu memlekette o kadar çok insan var ki, hiçbir şey yapmadan her gün ekranlarda, gazetelerin manşetlerinde. O yüzdendir ki, çölün ortasında vaha bulunmuş gündemsiz magazine Arda Kural düştü. Malum son zamanlarda magazin bomboş. Mevzu yok. E millet mevzu seviyor. Arda Kural, şu an o boşluğu doldurdu. Kolay gele. Her gün hakkında bir haber çıkıyor ve o da mutlu bu durumdan. İki senedir yaşadığı sıkıntılar ortada. Ekranlara döner dönmesine de eski yıldızını yakalar mı bilinmez. Şöhret yıldızını geçtim aslında 'yıldız'ını buldu yeniden. Yıldız Asyalı'sına kavuştu. Bence korkmasın yüzleşsin tüm geçmiş ve geleceği ile.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Arda Kural, oyunculuğa 1999’da kendi kurduğu tiyatroda başladı. 19 yaşında tiyatro kurmak önemli. Becerinin, hevesin, hırsın göstergesidir. Hemen ardından Haluk Bilginer ile aynı yapımda rol aldı. Hem de ‘Titanic’ ile küresel şöhrete ulaşan Leonardo DiCaprio’ya fiziken benzetildi. ‘Yürü ya kulum’un bütün altyapısı hazırdı hazır olmasına ama ilerleyen zamanlarda Arda Kural’ın şöhret olmaya hazır olmadığını gördük. Oyunculuğa kendisinden sonra başlayan birçok meslektaşı ışıltılı bir kariyere sahip olurken Arda Kural, şöhretini doğru şekilde yönetememesinden kaynaklanan sorunlardan dolayı onların gerisinde kaldı. Açıkçası ben hayatımda kariyerini bu kadar kötü yöneten çok az oyuncu gördüm. Kural, iki haftadır birçok röportaj verdi, canlı yayınlanan programlara katıldı. Anlattı, anlattı, anlattı… Ya sonuç?  Son iki haftanın popüler kişisi Arda Kural, kariyerini toplayabilecek mi? Röportajlarını okudum, katıldığı programları izledim. Söylediklerinden anladığım kadarıyla kariyerini toparlayabilme adına bir hevese sahip. Ne var ki heves süreklilik kazandığı zaman bir anlam kazanıyor. Sonuçta taşı suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliği deler.

  • KADİR KAYMAKÇI: ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ olarak bir anda genç kızların sevgilisi oldu. Dizilerde, sinema filmlerinde rol aldı. Yıldız Asyalı ile yaşadığı aşk her gün manşetlerdeydi. Geleceği parlak genç bir yıldızken bir anda her şey tepetaklak gitti. Zirveden düştü en dibi gördü. Kimbilir belki yıllar sonra nasıl şimdi Müslüm Gürses’in, Bergen’in hayatları film oluyorsa onun yaşadıkları da beyazperdeye gelir. En başta da dediğim gibi hem basın hem halk bu tür öyküleri sever. Aytekin Teker, birkaç hafta önce Arda’yla röportaj yapıp onu yeniden gündeme getirdi. Umarım şu anda herkesin gözü üzerinde olan Arda, yine üzülmez ve kariyerinde yepyeni bir sayfa açar.   

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