MEHMET ÇALIŞKAN: Bergen’in galasındaydım ve Farah Zeynep Abdullah’ı birkaç metre öteden gördüm. Kişilerin kıyafetleriyle ilgilenmesem bile aklımdan ‘Pek de olmamış’ düşüncesini geçirdim. Hani insan Abdullah’ı çok önemsediği, ortak yapımcısı olduğu bir yapımın galasında en şık şekilde görmek istiyor. Şık değildi ama öyle olmaması benim için çok da önemli değildi. ‘Pek de olmamış’ düşüncesi zihnimden geldi geçti. Kıyafeti kimin seçtiğini bilmiyorum ama böyle zamanlarda birilerinin devreye girip Farah Zeynep Abdullah’ı yönlendirmesi gerekiyor. Zira kendisi pek heyecanlı olabilir, zihni tamamen filmin izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bırakacağına odaklanmış olabilir. Bu nedenle kıyafeti hiç önemsememiş olabilir. Benim anlamadığım Abdullah’ın bozuk cümleli "Ne oldu ya? Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?" ifadesi oldu. Oysa ‘kıyafete karışmak’ başka anlamlar içeriyor. Gala kıyafetinin eleştirilmesinin ‘kıyafete karışmak’ ile ne ilgisi olabilir ki? Farah Zeynep Abdullah’ın çıkışı son derece yersiz. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Farah Zeynep Abdullah böyle bir kıyafeti bilerek giymiş olamaz mı? Neden mi? İyiden iyiye dikkat çekmek için olamaz mı?