Bodrum'daki koylarda rutin çalışmalarını sürdüren, Habertürk muhabiri Onur Aydın, Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel ve TV100 muhabiri Metehan Ekşi, Maça Kızı adlı mekana ait sürat teknesinin üzerlerine hızla gelerek çarpması sonucu ölümden döndü. Gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay ise Bodrum nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Üç muhabir ve bir kaptanın bulunduğu tekneye, Bodrum'un ünlü mekanlarından Maça Kızı'na ait olduğu belirtilen bir sürat teknesi çarptı. Teknede bulunan dört kişi şans eseri kurtuldu.



OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerinde Maça Kızı'na ait sürat teknesinin magazin muhabirlerinin bulunduğu tekneye doğru ilerlediği ve hız kesmeden muhabirlerin olduğu tekneye çarptığı açıkça görülüyor.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Osman adındaki kaptan ve üç muhabir, Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Habertürk Muhabiri Onur Aydın, "Saniyelerle ölümden döndük. Fotoğraf çekerken, bir anda kaptanın bulunduğu bölümden teknenin bize doğru geldiğini gördük ve hepimiz bir anda denize atladık" dedi.

SÜRAT TEKNESİNİN ÇARPTIĞI TEKNENİN KAPTANININ BACAĞI AĞIR YARA ALDI

Teknenin muhabirlerin bulunduğu bota çarpmasının ardından pervaneye takılan kaptanın bacağı ağır yara aldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Demirkol'un tedavisi sürüyor.

HIZ KESMEDEN, YÖN DEĞİŞTİRMEDEN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ TEKNEYİ GÖRMEMİŞ!



Öte yandan DHA'nın haberine göre, adli işlemleri Yalıkavak'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda süren sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay'ın ifadesinde, gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi.

TEKNENİN KAPTANI TUTUKLANDI

Gazetecilere vuran teknenin kaptanı Alper Sakay, Bodrum nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"ATLAMAK İÇİN SON ANA KADAR BEKLEDİK"

Bloomberg HT muhabiri Onur Aydın ise ayağından yaralandığını ve beş dikiş atıldığını belirterek, tekneden atlarken bir yere çarptığını ifade etti.

"Atladığımızda, 'Atladım ama yine de kurtulamadık' dedim. Çarpma sesini, atlarken havadayken duydum." diyen Aydın, kaptan Demirkoz'un yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi. Kimsenin kaza yaşamamasını temenni eden Cenker, "Deniz tarihinde böyle bir enteresan olay bize denk geldi. Tamamen üstümüzden geçen bir tekne. Film sahneleri gibiydi. Farklı bir olay, anlam veremiyorum. Düşünün, iki uçağın havada çarpışması ne kadar enteresan bir haberse bu da o kadar enteresan. Açık denizde olan bir şey. Şükür yaşıyoruz. Verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.

TV100 muhabiri Metehan Ekşi de atlamak için son ana kadar beklediklerini vurgulayarak, yatın kendileri atlarken tekneye çarptığını aktardı. "Atladığımda havadayken bizim olduğumuz tekneye çarptı, onun sesini duydum. Tekne parçalanmıştı." ifadelerini kullanan Ekşi, yanlarından geçen bir tur teknesinin kendilerine yardım ettiğini anlattı.