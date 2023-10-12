Mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mağazaya silahlı saldırıda patron hayatını kaybetti, çalışan yaralı
Adana'da motosikletli 2 kişi, bir giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların kurşun yağdırdığı iş yeri sahibi Mehmet Ulaş hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 28 boş kovan bulundu
Adana'da, bir giyim mağazasına motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım (40) yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 kişi, Mehmet Ulaş'ın (45) giyim mağazasının önüne gelip, tabancalarla peş peşe ateş açtı.
SALDIRIYA İÇERİDE DE DEVAM ETTİLER
Bu sırada dükkan önünde duran Ulaş ile çalışanı Can Tarım (40), içeri kaçtı. Motosikletten inen şüpheliler, saldırıya içeride de devam etti. Kurşunların hedefi olan Ulaş ile Tarım yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İŞ YERİ SAHİBİ KURTARILAMADI
Esnaf, kıyafetlerini çıkarıp, yaralılara tampon yaptı. Ulaş yakındaki özel bir hastaneye, Tarım ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş, kurtarılamadı.
28 KOVAN BULUNDU
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, polis olay yerinde 28 boş kovan buldu.