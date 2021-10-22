Okul servisine ateş açtı! Akılalmaz savunma!

DHA

Eskişehir'de, dün Tepebaşı ilçesi Güllük Mahallesi Baysal Sokak'ta, otomobil sürücüsü Aykut Batuhan G. ile okul servis minibüsünün şoförü arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Aykut Batuhan G., içinde öğrencilerin de bulunduğu servis minibüsünün arkasından tabancayla tek el ateş edip kaçtı.

YOLDA YÜRÜYEN KADINI VURDU

DHA'da yer alan habere göre mermi, kaldırımdan sekerek sokakta yürüyen Elvan C.'ye isabet etti. Kalçasından yaralanan Elvan C., ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

TABANCAYI PORSUK ÇAYI'NA ATMIŞ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinden inceleme yaptı. Otomobil sürücüsünün, Aykut Batuhan G. olduğu tespit edilirken, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan Aykut Batuhan G., 'yol verme' nedeniyle minibüsü şoförüne kızdığını ve arkasından 1 el ateş ettiğini, minibüsün öğrenci servisi olduğunu fark etmediğini ve kargo firmasının aracı zannettiğini söyledi. Polislerin olayda kullandığı tabancayı sorması üzerine ise Aykut Batuhan G., "Silahı Porsuk Çayı´na attım" dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nde ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Aykut Batuhan G., adliyeye sevk edildi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan olayda kaldırımdan seken merminin kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanan Elvan C.´nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma ise sürüyor.