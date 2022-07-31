Maganda kurşunu hayattan kopardı!

Gaziantep'te, sokakta oynarken maganda kurşunuyla vurulan Hasan Mert, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm (15), sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Hasan Mert Üzüm, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Hasan Mert Üzüm'ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.