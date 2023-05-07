Maganda kabusu! İçerisinde bebek olan araca saldırdı

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeleyip yumruklayarak, arka koltukta oturan küçük çocuğun korkuyla ağlamasına yol açan sürücünün ehliyetine el konuldu, 3 bin 210 TL de para cezası uygulandı.

Ayben S., cep telefonu ile görüntülediği saldırı anına ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Polisin görüntülerden tespit edip yakaladığı Mehmet İ.'nin sürücü belgesine el konuldu. Sürücüye ayrıca görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak, saygısız şekilde araç kullanmak maddelerinden toplam 3 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü, sağlık ve psikoteknik değerlendirmeye de sevk edilirken, aracı da çekiciyle otoparka çekildi.