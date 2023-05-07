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Trafikte tekmelediği otomobildeki bebeği ağlatan sürücüye 3 bin 210 TL ceza

Başkent'te trafikte korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir kişi, trafikte tartıştığı sürücünün içerisinde bebek olan aracına saldırdı. Korku dolu anlar görüntülenirken bebeğin korkuyla ağlamasına yol açan sürücünün ehliyetine el konuldu

Giriş: 07.05.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da maganda kabusu! İçerisinde bebek olan araca saldırdı - Güncel haberler
Maganda kabusu! İçerisinde bebek olan araca saldırdı
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DHA

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeleyip yumruklayarak, arka koltukta oturan küçük çocuğun korkuyla ağlamasına yol açan sürücünün ehliyetine el konuldu, 3 bin 210 TL de para cezası uygulandı.

DHA'nın haberine göre Başkent´te dün akşam saatlerinde Mehmet İ., minibüsüyle trafikte ilerlerken tartıştığı Ayben S.'nin kullandığı otomobilin önünü aracıyla kesip durdurdu.

Minibüsten inen Mehmet İ., Ayben S.'nin kapılarını kilitlediği otomobilini yumruklayıp, tekmeledi. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk büyük korku yaşayarak ağlamamaya başladı.

Ayben S., cep telefonu ile görüntülediği saldırı anına ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Polisin görüntülerden tespit edip yakaladığı Mehmet İ.'nin sürücü belgesine el konuldu. Sürücüye ayrıca görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak, saygısız şekilde araç kullanmak maddelerinden toplam 3 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü, sağlık ve psikoteknik değerlendirmeye de sevk edilirken, aracı da çekiciyle otoparka çekildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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