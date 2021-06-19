Maganda genç kızı boynundan vurdu!

İHA

Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü.'nün içerisinde bulunduğu cipe 16 el ateş etti.

İHA'nın haberine göre, çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte lüks aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Silahtan çıkan kurşunların 1 tanesinin isabet ettiği Eda G.Ü., boynundan yaralanırken; sürücü Önder K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yaralı genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, saldırı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Magandanın saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Eda G.Ü.’nün, saldırıdan 2 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi.