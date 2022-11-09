Madrid yerine Mardin’e geldiler

Türkiye’de gişe rekorları kıran Recep İvedik filminin 6. serisinde yer alan, Konya yerine sporcuların Kenya’ya götürülmesi gibi bir olayın benzeri Rus turistlerin başına geldi. Madrid mi, Mardin mi? Hep isimleri karıştırılırdı. Bu kez bu isim benzerliği Rusya’daki bir turizm acentesindeki görevlileri şaşırttı. Bir grup turist, İspanya Madrid’e gitmek istedi. Moskova'daki turizm acentesi yetkilileri, Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması nedeniyle turistler için İstanbul aktarmalı Madrid bileti kesmek istedi. Ama bileti Madrid yerine Mardin'e aldı. HAVADAN MARDİN OVASI'NI GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR THY uçağıyla İstanbul Havaalanı'na ulaşan turistler bir süre bekledikten sonra aktarma yapacakları uçağa bindi. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Mardin semalarına ulaşan uçak inişe geçtiğinde turistler şaşkına döndü. Uçak indiğinde turistler önce hosteslerle, ardından da terminal binasında havalimanı yetkilileriyle tartıştı. Yapılan araştırmada acentenin biletleri İstanbul-Madrid yerine yanlışlıkla İstanbul-Mardin olarak aldığı ortaya çıktı. Sonraki gün için THY İstanbul aktarmalı Madrid uçağına yer ayıran turistler geceyi Mardin’de geçirdi ve ertesi gün Madrid'e yola çıktı.

MARDİN’İ DOLAŞTILAR Mardin kent merkezinde turistlerin konakladığı otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Falay, “Madrid'e gitmek isteyen bir grup turiste Moskova’daki acente yanlışlıkla Mardin bileti kesmiş. Aslında bu yıl 2 kez yaşandı. Son gelen 3 kişiydi. Beklemedikleri sürprizle karşılaştılar. Onları otelimizde güzel ağırladık, çok güzel bir gün geçirdiler. Rus acente ile tartıştıklarını duydum. Ama acente yanlışı düzeltmeyeceğini söyleyince İstanbul aktarmalı Madrid biletlerini kendileri aldı. Biz de onları misafir etmekten mutluluk duyduk. Kahvaltıdan sonra uçak saatine uzunca bir zaman vardı. Mardin’i dolaştırmayı teklif ettik” dedi.

AVRUPA HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA KAPALI Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile bazı Avrupa ülkelerinin karşılıklı hava sahalarını kapattığını hatırlatan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da, “Her ülkeden kentimizi ziyaret eden turistler var. Birinci sırada Irak ikinci sırada Almanya üçüncü sırada ise Rusya var. Moskova’dan bir turist kafilesi geçen ay Madrid yerine Mardin bileti kesildiği için kentimize zorunlu olarak geldi. Biraz tatsızlık yaşanmış. Geceyi de burada geçirdiler. Ama kenti gezince çok mutlu oldular. Geçen hafta da 3 turist benzer şekilde Moskova’dan geldi” diye konuştu. Mardin’i 10 ayda 500 bini konaklayan, 2 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Paşaoğlu, kentte 7 bin yataklı 10 tesisin olduğunu doluluk oranın yüzde yüz olduğunu söyledi. MARDİNLİLER HEM ŞAŞKIN HEM DE MEMNUN Mardin’de hediyelik eşya işyeri bulunan Mehmet Şah Hazar da, “Hani Konya yerine Kenya'ya giden Recep İvedik gibi Madrid yerine Mardin'e gelmişler. Çaresiz geceyi Mardin’de geçiren turistler antik Mardin’i dolaştı, alışveriş yaptı. Turizm kenti Madrid yerine Mardin’e giden turistler, kentten memnun ayrıldı” dedi.

REEL MARDİN FUTBOL TAKIMI BİLE VAR Yanlışlıkla Mardin’e giden turistler kentten memnun ayrıldı. Mardinliler yıllarca Madrid gibi turistik bir kent olmak için çaba sarf etti. İstanbul’da yaşayan Mardinliler'in amatör ligde Reel Mardin adında bir futbol takımı da bulunuyor. UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ADAY Mardin, cami, kilise ve manastırın bulunduğu 9 tarihi yapısıyla UNESCO Kültür Mirası Geçici listesinde buluyor.