HABERTURK.COM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında dörtlü görüşmede bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Andersson, "İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ortak memorandumumuz, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini genişletme taahhüdünün altını çiziyor. NATO müttefiki olmamız bu taahhüdü daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ZİRVE DÜNYA BASININDA

Zirve dünya basınında da geniş yankı buldu.

The Guardian, ana sayfasına taşıdığı zirveyi 'Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırdı' başlığı ile verdi.

CNN International ise haberinde "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazları düşürerek, iki ülkenin ittifaka katılmasının önündeki büyük engeli kaldırdı" ifadelerini kullandı.

The Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

The Economist 'Erdoğan eve bir zaferle dönüyor' başlığını verirken haberde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına izin verme konusundaki engelini kaldırdı ama Recep Tayyip Erdoğan eve bir zaferle dönüyor. Recep Tayyip Erdoğan gençliğinde yarı profesyonel futbol oynadı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak, uluslararası siyasette kendi yolunu bulmak için profesyonel fauller yapmaktan çekinmiyor. Geçen ay, Rusya'nın ciddi tehdidi altındayken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını hızlandırmak için yaptığı hamle, etkili olduğu kadar şaşırtıcıydı. 28 Haziran'da NATO liderleri bir zirve için Madrid'de toplanırken, Erdoğan onları içeri almayı kabul ettiği için, diğer liderler tarafından alkışlandı. İngiltere başbakanı Boris Johnson, "NATO zirvesini başlatırken harika bir haber" dedi" detaylarına yer verdi.

New York Times ise kararı 'Putin'e darbe' olarak nitelendirdi. NYT 4'lü zirveye ilişkin haberinde "Putin'e indirilen darbede Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'dan uzak tutmama kararı aldı" denildi. Haberde "Türkiye'nin geri dönüşü, komşusunun işgalini haklı göstererek NATO'nun önceki genişlemelerini - ve Ukrayna'nın ittifaka katılma çabalarını - ülkesinin güvenliğine bir tehdit olarak öne süren Rus lider Vladimir V. Putin'e bir darbe" denildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.