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        Haberler Dünyadan Madonna yapay zekâyla oluşturulmuş Papa'lı fotoğraflarıyla tepki çekti - magazin haberleri

        Madonna yapay zekâyla oluşturulmuş Papa'lı fotoğraflarıyla tepki çekti

        Madonna, Papa'nın yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraflarını içeren son Instagram gönderisiyle hayranlarını kızdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:27
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          'Popun Kraliçesi' Madonna, Papa ile fotoğrafları nedeniyle Katolik hayranlarının tepkisini çekti. 87 yaşındaki Papa Francis'in yapay zekâ aracılığıyla oluşturulmuş fotoğraflarının yer aldığı Instagram hikâyeleri gündeme oturdu.

          2015'teki bir röportajında Papa'yı 'harika' olarak nitelendirerek, "Sanıyorum bir araya gelip seks hakkında sohbet edebiliriz" diyen Madonna'nın Papa'lı gönderisi en sadık hayranları için sürpriz olmasa da dindar kesimden pek çok kişiyi öfkelendirdi.

          Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflardan birinde Papa'nın kolunu Madonna'nın beline doladığı ve eğilip saçını kokladığı görülüyor.

        • 2

          7 Grammy ödüllü şarkıcının paylaştığı ikinci sahte fotoğraf, şarkıcıyı Papa'ya sarılırken, Papa'nın kollarını ona doladığını gösteriyor.

          Fotoğraflar, sosyal medyada hızla yeniden paylaşılırken, birçok Madonna hayranı öfkesini ve üzüntüsünü dile getirdi.

        • 3

          Bir sosyal medya kullanıcısı; "Bu son derece saygısız ve tuhaf. Ben Hristiyan bile değilim" derken; bir başkası, "Madonna'yı Papa ile birlikte tasvir etmek için yapay zekânın kullanılması, dijital sanatta etik ve saygı konusunda soruları gündeme getiriyor" ifadesini kullandı.

        • 4

          Fotoğraflar hakkında bol miktarda, "Saygısızca" ve "Ciddiyetsiz" şeklinde yorum yapıldı.

          Katolik olarak yetiştirilen Madonna, hayatının büyük bölümünde Katolik Kilise ile karmaşık bir ilişki yaşadı.

        • 5

          Madonna, kariyerinin başlangıcında, kilisenin pek hoşlanmadığı 'Like A Virgin' ve 'Papa Don't Preach' gibi hit şarkılar yapmıştı.

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