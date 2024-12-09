Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna sevgilisi Akeem Morris ile barıştı - magazin haberleri

        Madonna sevgilisi Akeem Morris ile barıştı

        Madonna, 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris ile ayrılığa iki ay dayanabildi. İkili, New Yor sokaklarında dolaşırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Madonna, bir süre önce ayrıldığı öğrenilen sevgilisi Akeem Morris ile New York sokaklarında görüntülendi.

          66 yaşındaki ABD'li pop yıldızı ile 28 yaşındaki eski futbolcu olan erkek arkadaşı Morris'in ekim ayında sessiz sedasız ayrılma kararı aldığı öğrenilmişti.

        • 2

          Soğuk kış günü New York'ta yürüyüş yaparken görülen çiftin yanına Madonna'nın çocukları David Banda ile ikizler Stella ve Estere de katıldı.

        • 3

          Çiftin ayrılık haberinin ardından Madonna'ya yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşurken, "Madonna, son dönemdeki tüm erkek arkadaşlarında olduğu gibi şimdiki sevgilisinde de aynı sorunla karşılaştı. Yaş farkı sorun haline geldi. Farklı zaman dilimlerinden geliyorlar" demişti.

          Madonna'nın, sevgilisi Morris'in gözünün dışarıda olmasından rahatsız olduğunu öne sürmüştü.

        • 4

          Madonna ile Morris ilk olarak 2022'de tanışmıştı, ancak o esnada ünlü şarkıcının başka biriyle ilişkisi vardı.

          Madonna, 30 yaşındaki boks koçu Joshua Popper ile ilişkisini Mayıs 2023'te bitirdi. Ardından Akeem Morris ile birlikteliğe başladı.

          Morris, Jamaika'nın İspanyol kasabasında doğdu ve Stony Brook Üniversitesi'nde futbol oynadı. Daha sonra birinci sınıf futbol ligi Oyster Bay United FC'de forma giydi.

        • 5

          Carlos Leon ile ilişkisinden 27 yaşındaki kızı Lourdes'i dünyaya getiren Madonna'nın, eski eşi Guy Ritchie'den 23 yaşında Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Madonna daha sonra 18 yaşındaki oğlu David Banda'yı, yine aynı yaştaki kızı Chifundo 'Mercy' James'i ve daha sonra 11 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere'yi evlat edindi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Habertürk Anasayfa