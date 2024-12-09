Madonna sevgilisi Akeem Morris ile barıştı
Madonna, 28 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris ile ayrılığa iki ay dayanabildi. İkili, New Yor sokaklarında dolaşırken görüntülendi
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Madonna, bir süre önce ayrıldığı öğrenilen sevgilisi Akeem Morris ile New York sokaklarında görüntülendi.
66 yaşındaki ABD'li pop yıldızı ile 28 yaşındaki eski futbolcu olan erkek arkadaşı Morris'in ekim ayında sessiz sedasız ayrılma kararı aldığı öğrenilmişti.
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Soğuk kış günü New York'ta yürüyüş yaparken görülen çiftin yanına Madonna'nın çocukları David Banda ile ikizler Stella ve Estere de katıldı.
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Çiftin ayrılık haberinin ardından Madonna'ya yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşurken, "Madonna, son dönemdeki tüm erkek arkadaşlarında olduğu gibi şimdiki sevgilisinde de aynı sorunla karşılaştı. Yaş farkı sorun haline geldi. Farklı zaman dilimlerinden geliyorlar" demişti.
Madonna'nın, sevgilisi Morris'in gözünün dışarıda olmasından rahatsız olduğunu öne sürmüştü.
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Madonna ile Morris ilk olarak 2022'de tanışmıştı, ancak o esnada ünlü şarkıcının başka biriyle ilişkisi vardı.
Madonna, 30 yaşındaki boks koçu Joshua Popper ile ilişkisini Mayıs 2023'te bitirdi. Ardından Akeem Morris ile birlikteliğe başladı.
Morris, Jamaika'nın İspanyol kasabasında doğdu ve Stony Brook Üniversitesi'nde futbol oynadı. Daha sonra birinci sınıf futbol ligi Oyster Bay United FC'de forma giydi.
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Carlos Leon ile ilişkisinden 27 yaşındaki kızı Lourdes'i dünyaya getiren Madonna'nın, eski eşi Guy Ritchie'den 23 yaşında Rocco adında bir oğlu bulunuyor. Madonna daha sonra 18 yaşındaki oğlu David Banda'yı, yine aynı yaştaki kızı Chifundo 'Mercy' James'i ve daha sonra 11 yaşındaki ikiz kızları Stella ve Estere'yi evlat edindi.