Madonna konserde sandalyeden düştü
Madonna, 'Celebration' adlı turnesinin kapsamında Seattle'da verdiği konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen 65 yaşındaki Madonna, istifini bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek konsere devam etti
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2023'ün Haziran ayında ciddi derecede bakteriyel enfeksiyon geçiren Madonna, yoğun bakıma alınarak uzun süre entübe edilmişti. Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından 'Celebration' adlı turnesine bıraktığı yerden devam etti.
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Turne kapsamında Seattle'da konser veren 65 yaşındaki Madonna, gösterinin bir parçası olarak şarkılarından birini sandalyeye oturarak seslendirmeye başladı.
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Şov gereği bir dansçı, o sırada 'Open Your Heart' adlı şarkıyı seslendiren Madonna'yı sandalyeyle birlikte sürüklemeye başladı.
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YERE KAPAKLANDI
Tam o sırada Madonna, sandalyenin ayaklarından birinin yerdeki çıkıntıya takılması sonucu dengesini kaybederek yere kapaklandı.
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İSTİFİNİ HİÇ BOZMADI
Yere düşen Madonna, istifini hiç bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek yerden kalkıp konsere devam etti.
Fotoğraflar: Avalon, Mega