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        Haberler Dünyadan Madonna, Seattle konserinde sandalyeden düştü - Magazin haberleri

        Madonna konserde sandalyeden düştü

        Madonna, 'Celebration' adlı turnesinin kapsamında Seattle'da verdiği konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen 65 yaşındaki Madonna, istifini bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek konsere devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:32
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          2023'ün Haziran ayında ciddi derecede bakteriyel enfeksiyon geçiren Madonna, yoğun bakıma alınarak uzun süre entübe edilmişti. Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından 'Celebration' adlı turnesine bıraktığı yerden devam etti.

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          Turne kapsamında Seattle'da konser veren 65 yaşındaki Madonna, gösterinin bir parçası olarak şarkılarından birini sandalyeye oturarak seslendirmeye başladı.

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          Şov gereği bir dansçı, o sırada 'Open Your Heart' adlı şarkıyı seslendiren Madonna'yı sandalyeyle birlikte sürüklemeye başladı.

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          YERE KAPAKLANDI

          Tam o sırada Madonna, sandalyenin ayaklarından birinin yerdeki çıkıntıya takılması sonucu dengesini kaybederek yere kapaklandı.

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          İSTİFİNİ HİÇ BOZMADI

          Yere düşen Madonna, istifini hiç bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek yerden kalkıp konsere devam etti.

          Fotoğraflar: Avalon, Mega

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