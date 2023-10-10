Madonna'nın son hali hayranlarını endişelendirdi
1990'ların büyük yıldızlarından birisi olan Madonna'nın geçirdiği zor zamanlardan sonra son hali hayranlarını endişelendirdi.
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TURNESİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI
Müzik dünyasının ünlü isimlerinden Madonna özellikle "La Isla Bonıta", "Crazy For You" gibi şarkılarla biliniyor. Geçtiğimiz dönemlerde yakalandığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle zor günler geçirerek turnesini iptal etmek zorunda kalan şarkıcı sağlığına kavuştu.
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Turne tarihlerini düzenleyen Madonna'nın son halini gören hayranları hala endişeli. Perez Hilton Podcast'in Instagram sayfası binlerce kişiye Madonna'nın bugünlerde nasıl göründüğünü gösterdi.
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FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ
Ünlü şarkıcının yüzü neredeyse çarşaf kadar beyaz ve kaşları da boyanmış görünüyor. Ancak Instagram yorumlarındaki pek çok hayran Madonna'ya sahip çıkıyor ve şarkıcı için en iyisini diliyor.
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Bir hayranı yeni fotoğrafı hakkında "Bu sadece dolgu değil. Yüz gerdirme ve yanak implantları da var. Ayrıca bir ton dolgu. Keşke biraz daha zarif yaşayabilseydi" yorumunda bulundu.
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Madonna'nın turnesinin nasıl olacağı henüz belli değil. Ancak hayran kitlesi ve pop dünyası onun sağlığına kavuşmasını ve kendisini tehlikeye atmamasını umuyor.
Fotoğraflar: Instagram