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        Haberler Dünyadan Madonna, dünya turnesine başladı: Çocuklarım için hayatta kalmalıyım - Magazin haberleri

        Madonna, dünya turnesine başladı: Çocuklarım için hayatta kalmalıyım

        Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, o dönem ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başladı. İngiltere'nin Londra kentinde turneye başlayan şarkıcı, hastalık sürecinden de bahsederek "Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman beni kurtarıyor. Onlar için hayatta kalmalıyım" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:33
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        • 1

          7 Grammy ödülünün sahibi ABD'li şarkıcı Madonna, üç ay önce yakalandığı ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yoğun bakımda tedavi gören Madonna, 15 Temmuz 2023'te başlayacak olan dünya turnesini ertelemişti.

          Ölümden dönen Madonna, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kalmıştı.

        • 2

          Tedavi sürecini atlatan 65 yaşındaki Madonna, 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği turnesine İngiltere'nin Londra kentinde başladı.

        • 3

          Konser esnasında hayranlarıyla hastalık sürecini konuşan Madonna, sahnedeyken ölebileceğini düşündüğü bir zaman olduğunu itiraf etti. Şarkıcı, ayrıca sonuçta onu “kurtarmaya” neyin yardımcı olduğunu da anlattı.

        • 4

          "NEREDE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

          "Başaracağımı düşünmemiştim" diyen Madonna, "Hayatımın beş gününü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyordum" diye konuştu.

        • 5

          "ÇOCUKLARIM İÇİN HAYATTA KALMALIYIM"

          Hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyen Madonna, sözlerine şöyle devam etti: Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım.

        • 6

          İKİSİ BİYOLOJİK OLMAK ÜZERE 6 ÇOCUĞU VAR

          6 çocuk annesi Madonna'nın çocuklarından ikisi biyolojik. Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria ile Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco dünyaya geldi.

        • 7

          Madonna; 2006'da David Banda'yı, 2009'da Mercy James'i, 2017'de ise Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ikiz kız kardeşler Esther ve Stella Mwale'yi evlat edindi.

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