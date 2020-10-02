Jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda özel miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 ppm'den daha az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla içerenlere yüksek mineralli su denilmektedir. Maden suyu ise yerin en derin katmanlarından çıkar, çıktığı yerin jeolojik özelliklerini taşır ve magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncı vasıtasıyla yer yüzüne çıkar. Yeryüzüne çıkarken geçtiği katmanlardan mineralleri de alarak yol alır. Bu durumda maden suyu mineralce çok zengindir. Maden suyu ihtiva ettiği alkali oluşturucu minerallerle vücudun çeşitli elektrolitlerinin konsantrasyonunu düzenler ve özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat yoğunluğunu dengeler. Bu mineraller, organizmanın biyokimyasal reaksiyonlarına aktif olarak katılır ve düzenler.

Maden Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kalorisi yoktur bu yüzden diyet yapanlar için istenildiği kadar tüketilebilir.

Vücutta bulunan gereksiz tuzun atılmasına yardımcı olur.

Yaşlılıkla birlikte gelen kırışıklıkları azaltır.

Kuru ciltleri nemlendirme özelliği vardır.

Magnezyum ve potasyum miktarını dengeler.

Kalsiyum ve fosfat miktarını düzene sokar.

Sivilceleri en aza indirir cilde canlı bir görünüm kazandırır.

Kemik yapısının gelişmesinde etkilidir.

Sindirim sisteminin kolay çalışmasını sağlar ve gaz problemini ortadan kaldırır.

Fazla yemek sonrasında oluşan şişkinliği giderir.

Prostat, kalp ve meme kanseri gibi hastalıkların riskini en aza indirir.

Doğal maden suyunda eriyik halde bulunan mineraller vücudumuzda birçok farklı sistemi destekler. Kemik, kalp, damar sağlığını ve sindirim sistemleri bunların başında gelir.

Vücuttan ödem atılmasına yardımcı olur. Sodyum, potasyum açısından dengeli maden suları özellikle kadınların hassas dönemlerinde vücutta meydana gelen ödemlerin atılmasına yardımcı olur.

Maden suyu hafızanızı güçlendirmeye ve konsantrasyon gücünüzü arttırmaya yardımcı olur.

Hamileler için fazlalaşan mineral ihtiyacı sonucu doğabilecek kemik ve diş kayıplarını engeller. Yaşlılar içinse kemik erimesi riskini azaltır.

Vücuttaki gereksiz tuzun atılımını sağlar ve selülit oluşumunu engeller.

Bulunan mineral seviyesi ile Alzheimer’a sebep olabilen alüminyum etkisini azaltır ve beyindeki elektrotların dengelenmesini sağlar.

Spor yapan kişilerde kas gelişimine katkı sağlar.